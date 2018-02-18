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İsveç Rallisinde kazanan Thierry Neuville

Dünya Ralli Şampiyonasının bu sezonki ikinci yarışı olan İsveç Rallisinde kazanan Belçikalı Pilot Thierry Neuville oldu.

İsveç Rallisinde kazanan Thierry Neuville

18 Şubat 2018 16:09

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2018’deki ikinci yarışı olan İsveç Rallisi, 15-18 Şubat tarihlerinde yapıldı. Eksi 25 dereceyi bulan soğukta nefes kesen anlara imza atan pilotlar, dört günde 19 etabı geçip, 314 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 1398 kilometre kat etti. Spor tutkunlarının heyecanla yakından takip ettiği İsveç Ralisi’ni birinci olarak tamamlayan isim ise Hyundai sürücüsü Thierry Neuville oldu.

4 KITADA HEYECAN DORUKTA

Bu yıl 13 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu ayağı ise 7 yıl aranın ardından Türkiye’den geçecek. Marmaris’te 13-16 Eylül tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) ev sahipliğinde devam edecek büyük heyecan, motor sporlarını yakından takip eden seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türk otomobil sporlarına büyük bir ivme kazandıracak olan ralli, aynı zamanda 2018 yılında Türkiye’de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olacak.

Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 13 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. İsveç’in ardından sırayla Meksika, Fransa, Arjantin, Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Türkiye, Galler, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak.

 

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