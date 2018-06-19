Diğer
Kategoriler

İsveç saldırısında 3 kişi öldü

İsveç’in Malmö kentinde dün akşam bir kişinin açtığı ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İsveç saldırısında 3 kişi öldü

19 Haziran 2018 12:56

İsveç polisi, İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde dün gece yaşanan silahlı saldırı olayında 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Polis, bugün yaptığı açıklamada, 18, 27 ve 29 yaşlarındaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İsveç’in güney kenti Malmö’de dün akşam 20:15 sularında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden 3‘ünün hayatını kaybettiği açıklandı. Polis, internet kafeye yapılan atışlardan kafenin ön cephesinde silahın verdiği hasarların göründüğünü açıkladı. Silahlı saldırganın atışlarının profesyonel olduğunu vurgulayan polis, saldırganın seri bir şekilde silahı kullandığını aktardı. Malmö polis basın sözcüsü Thomas Paulsson, "Silah atışları arabadan yapıldı. 5 yaralıdan 3’ü öldü. Bu suikastla ilgili 137 kişiyle açık soruşturma yapıldı” ifadelerini kullandı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç