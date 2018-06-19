İsveç saldırısında 3 kişi öldü

İsveç polisi, İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde dün gece yaşanan silahlı saldırı olayında 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Polis, bugün yaptığı açıklamada, 18, 27 ve 29 yaşlarındaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. İsveç’in güney kenti Malmö’de dün akşam 20:15 sularında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden 3‘ünün hayatını kaybettiği açıklandı. Polis, internet kafeye yapılan atışlardan kafenin ön cephesinde silahın verdiği hasarların göründüğünü açıkladı. Silahlı saldırganın atışlarının profesyonel olduğunu vurgulayan polis, saldırganın seri bir şekilde silahı kullandığını aktardı. Malmö polis basın sözcüsü Thomas Paulsson, "Silah atışları arabadan yapıldı. 5 yaralıdan 3’ü öldü. Bu suikastla ilgili 137 kişiyle açık soruşturma yapıldı” ifadelerini kullandı.