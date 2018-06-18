İsveç 'VAR' ile kazandı

Bu yıl Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla sürüyor. 14 Haziran'da başlayan turnuvada şu ana kadar 12 karşılaşma oynandı. Bugünün ilk maçı olan İsveç-Güney Kore mücadelesinin kazananı ise 1-0'lık skorla mavi-sarılı takım oldu. İsveç, bu galibiyetle tam 60 yıllık bir hasrete de son verdi. Son yedi Dünya Kupası'nın açılış maçlarında kazanamayan Kuzey Avrupa ülkesi, bu müsabakalarda 5 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etmişti. İsveç, ilk maçlarındaki son galibiyetini ise 1958 yılında evinde düzenlenen turnuvada Meksika'ya karşı 3-0'lık skorla almıştı.

Gol VAR sistemi ile geldi

İsveç ile Güney Kore arasında oynanan mücadelenin tek golü 65. dakikada penaltıdan geldi. Kim Min-Woo'nun Victor Claesson'a yaptığı müdahale sonrasında önce pozisyonu devam ettiren hakem Joel Aguilar, daha sonra VAR sistemi yardımıyla pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Andreas Granqvist, meşin yuvarlak ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Uygar Aydın