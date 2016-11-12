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İsveçli turist Alanya'da ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde İsveçli bir turist yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İsveçli turist Alanyada ölü bulundu

12 Kasım 2016 10:59

Edinilen bilgiye göre, Avsallar Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen İsveç vatandaşı Claes Alexander Branstrum'a (65) ait evden kötü kokular gelmesi üzerine site sakinleri evin kapısını çaldı. Açılmayınca kapı komşuları durumu 112 acil servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kapıyı zorlayarak içeri giren jandarma ekipleri, Branstrum, hareketsiz yattığını gördü. Ekipler, Branstrum'un bir süre önce öldüğünü ve cesedin çürümeye başladığını belirledi. Branstrum'un cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

 


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