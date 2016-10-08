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İsveçli turist otel odasında intihar etti

Antalya’ya tatil yapmaya gelen İsveçli 53 yaşındaki kadın, otel odasında pantolon kemeri ile kendisini asarak intihar etti.


08 Ekim 2016 16:54

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce İsviçre’den Antalya’ya tatile gelen 53 yaşındaki Valentin Ekmen, otel çalışanları tarafından odasında pantolon kemeri ile asılı olarak bulundu. Otel çalışanları durumu hemen sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Ekmen’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından İsveçli turistin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ertuğrul Gün

 


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