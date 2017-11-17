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İsveç’te AB Zirvesi başladı

İsveç’in ikici büyük şehri Göteborg’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Zirvesi başladı.

İsveçte AB Zirvesi başladı

17 Kasım 2017 14:11

Avrupa Birliği'nden 24 hükümet ve devlet başkanının katılacağı AB Zirvesi bugün başladı. AB Zirvesi’nin yapılacağı Hisingen Bölgesi'nde bulunan Erikberg Spor Salonu'nun çevresini polis ve askerin tamamen kontrol altına aldığı ve demir bariyerlerle kapatıldığı belirtildi. Göteborg şehrinin büyük bir kısmı ise trafiğe kapatılarak çoğu işyerinin çalışmalarını durdurduğu belirtildi. Ayrıca İsveç halkının evde kalmaları yönünde uyarılar yapıldı. AB liderleri, zirvede işsizlik, büyüme ve AB içindeki sorunları tartışacak. 2001 yılında yapılan AB Zirvesi’nde çıkan olaylar sebebiyle bu zirvede önlemlerin daha çok arttırılması ise halkın tepkisine yol açtı.Öte yandan, zirvenin İsveç'e 10 milyon euroya mal olacağı belirtiliyor.

Metin Altınışık
 

Etiketler: AB, İsveç

 

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