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İsveç’te büyük skandal: ’15 Temmuz’ paneline izin verilmedi

İsveç’te düzenlenecek olan “15 Temmuz – Kanlı Darbenin Perde Arkası” paneli, bazı İsveçli parlamenterlerin girişimleri sonucu iptal edildi. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, İsveç’in ifade özgürlüğüne aykırı, antidemokratik tavrını kınadı.

İsveçte büyük skandal: 15 Temmuz paneline izin verilmedi

14 Ekim 2016 16:43

İsveç’te yapılması planlanan “15 Temmuz – Kanlı Darbenin Perde Arkası” konulu panel, basın özgürlüğüne aykırı biçimde iptal edildi. İsveç bu antidemokratik kararı sebebiyle büyük tepki görürken, aşbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü de bir kınama mesajı yayınladı. Açıklamada şöyle denildi.

"T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 14 Ekim 2016 Cuma günü İsveç’te düzenlenecek olan “15 Temmuz – Kanlı Darbenin Perde Arkası” panelinin bazı İsveçli parlamenterlerin girişimleri sonucunda iptal edilmesini ve Türk gazetecilerin konuşturulmamasını basın ve ifade özgürlüğüne yapılmış bir darbe olarak görmekte ve bu darbeyi kınamaktadır. Basın ve ifade özgürlüğüne yapılan bu saldırı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10’uncu maddesine aykırıdır. AİHS’nin ilgili maddesi ifade özgürlüğünü, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü, haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğü kapsayacak şekilde tanımlamaktadır. Ülkemizin demokratik, parlamenter sistemine yönelen 15 Temmuz hain darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatılması amacıyla düzenlenmesi planlanan panelin iptal edilmesi ve Türk gazetecilerin konuşturulmaması, İsveç’in basın özgürlüğü yasasının dünyadaki en eski yasal mevzuatına sahip ülke olması geleneğiyle bağdaşmamaktadır. Ülkemizi her fırsatta haksız bir şekilde “basın özgürlüğünü engellemekle” eleştiren Avrupa ülkeleri de İsveç’in basın ve ifade özgürlüğüne dönük bu saldırılarına karşı gereken tepkiyi göstermelerini beklemekteyiz."

Etiketler: Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon, İsveç


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