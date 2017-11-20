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İsveç’te Flen Camisi’ne ırkçı saldırı

İsveç’in Flen kentinde bulunan Flen Camisi’nin kapısına gamalı haç çizildi. Irkçı saldırıda caminin bazı camlarının kırıldığı ve kapısının hasar gördüğü bildirildi.

İsveçte Flen Camisine ırkçı saldırı

20 Kasım 2017 01:23

El Houda Kültür Merkezi'ne ait olan cami daha önceki yıllarda da saldırıya uğramıştı. El Houda Kültür Merkezi Başkanı Abdi Osman, yaptığı açıklamada "Camimize yapılan saldırıyı esefle karşılıyoruz. Neyse ki yaralı yok. Çok üzgünüz, ibadet yerlerine zarar vermekten vaz geçilmesi lazım" dedi. Başkan Osman, İsveç halkını yakından tanıdığını belirterek “İsveçliler hoşgörülü insanlardır. Bu saldırıyı duyan onlarca İsveçli komşumuz camimize kadar gelerek ‘geçmiş olsun’ dedi” ifadelerini kullandı. 

Metin Altınışık

Etiketler: Flen camii, ırkçı saldırı, İsveç

 

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