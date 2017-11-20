İsveç’te Flen Camisi’ne ırkçı saldırı

El Houda Kültür Merkezi'ne ait olan cami daha önceki yıllarda da saldırıya uğramıştı. El Houda Kültür Merkezi Başkanı Abdi Osman, yaptığı açıklamada "Camimize yapılan saldırıyı esefle karşılıyoruz. Neyse ki yaralı yok. Çok üzgünüz, ibadet yerlerine zarar vermekten vaz geçilmesi lazım" dedi. Başkan Osman, İsveç halkını yakından tanıdığını belirterek “İsveçliler hoşgörülü insanlardır. Bu saldırıyı duyan onlarca İsveçli komşumuz camimize kadar gelerek ‘geçmiş olsun’ dedi” ifadelerini kullandı.

Metin Altınışık