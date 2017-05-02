Diğer
Kategoriler

İsveç’te Müslüman kadınlar başörtüsü için yürüdü

İsveç'te Müslüman kadınların iş yerinde başörtüsü takma hakkını desteklemek için yürüyüş yapıldı.

İsveçte Müslüman kadınlar başörtüsü için yürüdü

02 Mayıs 2017 11:07

Yürüyüş, Avrupa Birliği Adalet Mahkemesinin özel firmaların, işçilerin görünür dini semboller giymesini yasaklayabileceği şeklinde bir karar almasının ardından yapıldı. Bu kararın iş yerinde başörtüsü takan Müslüman kadınları hedef alan bir karar olarak yorumlandı.

Karar, Belçikalı ve Fransız bir kadının iş yerinde başörtüsü taktıkları için işten atıldıkları için mahkemeye başvurmalarının ardından verildi.

Stokholm, Stockholm, Malmo, Goteburg, Vasteras, Sala ve Umea’da yapılan yürüyüşlerde, “Irkçılık ezilsin” “Başörtüm senin işin değil”, “çalışmak bizim hakkımız” sloganları atıldı. 

Etiketler: başörtüsü, İsveç, müslüman kadınlar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!