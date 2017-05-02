İsveç’te Müslüman kadınlar başörtüsü için yürüdü

Yürüyüş, Avrupa Birliği Adalet Mahkemesinin özel firmaların, işçilerin görünür dini semboller giymesini yasaklayabileceği şeklinde bir karar almasının ardından yapıldı. Bu kararın iş yerinde başörtüsü takan Müslüman kadınları hedef alan bir karar olarak yorumlandı.

Karar, Belçikalı ve Fransız bir kadının iş yerinde başörtüsü taktıkları için işten atıldıkları için mahkemeye başvurmalarının ardından verildi.

Stokholm, Stockholm, Malmo, Goteburg, Vasteras, Sala ve Umea’da yapılan yürüyüşlerde, “Irkçılık ezilsin” “Başörtüm senin işin değil”, “çalışmak bizim hakkımız” sloganları atıldı.