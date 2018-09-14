İsveç'te resmi seçim sonuçları 2 gün sonra açıklanacak

İsveç'te genel seçimlerin ardından yapılan ilk sayıma göre Sosyal Demokratlar, Yeşiller Partisi ve Sol Parti'den oluşan merkez-sol kırmızı-yeşillerden oluşan blokun toplam 144 sandalye kazandığı, Ilımlı Parti, Merkez Parti, Hristiyan Demokratlar ve Liberal Parti'den oluşan merkez-sağ ittifakının ise 143 sandalye kazandığı, aşırı sağ parti olan İsveç Demokratlar Partisi'nin ise 63 sandalye kazandığı bildirildi. İlk sayım sonuçlarının dün öğleden sonra açıklanmasına rağmen İsveç'te oyların iki defa sayılması sebebiyle resmi açıklamanın iki gün erteleneceği ve sonuçların Pazar günü açıklanacağı kaydedildi.

İsveç Seçim Kurumundan yapılan açıklamada, seçim sonuçlarının açıklanmasının ertelendiği, muhtemelen Pazar günü sonuçların açıklanacağı belirtildi.