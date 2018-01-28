Diğer
Kategoriler

İsveç'ten Türk askerine destek

İsveç'in başkenti Stockholm'de UETD İsveç, Milli Görüş, Türkistan Maarif Derneği ve Ülkü Ocakları Afrin operasyonuna destek için toplantı düzenledi.

İsveçten Türk askerine destek

28 Ocak 2018 21:11
İsveç'ten Türk askerimize destek - Tıkla İzle

İsveç'in başkenti Stockholm'de Avrupalı Demokratlar Birliği'nin (UETD) yeni lokalinde UETD İsveç, Milli Görüş, Türkistan Maarif Derneği ve Ülkü Ocakları Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı harekatına destek için toplantı düzenledi. Toplantıya Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt da katıldı. Toplantı İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını UETD Başkan Yardımcısı Uğur Yıldız yaptı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için ve bu operasyonda şehit olan askerlerimiz için dua edildi.

Büyükelçi Hakkı Emre Yunt, "Sınırlarımızda istikrarsızlık oluşturarak, halkımızın huzurunu bozmaya çalışan, ülkemizin o bölgesini karıştırmaya çalışan, ekonomik kalkınmasına engel olmaya çalışan, Türk milletine saldırı yapmaya çalışan, birçok grubun işbirliği içinde yapmaya çalıştığı bir takım planları bozmak üzere hükümetimiz harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz operasyon yürütüyor. Bu uğurda canını feda eden değerli şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Metin Altınışık
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç