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İsviçre donuyor

İsviçre’nin Neuchatel kantonunda hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar düştü.

İsviçre donuyor

13 Şubat 2018 15:36

İsviçre en soğuk günlerini yaşıyor. ’İsviçre’nin Sibiryası’ olarak adlandırılan Neuchatel kantonu Brevine bölgesinde hava sıcaklığının dün akşam saatlerinde eksi 27 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Samedan bölgesinde hava sıcaklığı eksi 25, Courtelary bölgesinde eksi 17 dereceyi görürken, sıcaklık Andermatta’da eksi 22.5 dereceye düştü. Düşük sıcaklıkların perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

İsviçre’nin Brevine bölgesinde 12 Ocak 1987 tarihinde hava sıcaklığı eksi 41.8’i bulmuş, ülkenin en soğuk günü olarak kaydedilmişti.

Etiketler: isviçre

 

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