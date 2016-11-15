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İsviçre tavuklara kümes mecburiyeti getirdi

Almanya ve ardından Macaristan'da rastlanılan yüksek oranda bulaşıcı bir kuş gribi virüsü olan H5N8'in ülkesindeki çiftliklere bulaşmasını engellemeye çalışan İsviçre, tavuklara açık arazide dolaşma yasağı getirdi.

İsviçre tavuklara kümes mecburiyeti getirdi

15 Kasım 2016 16:42

Geçtiğimiz yıllarda yüz binlerce tavuğun itlaf edilmesine neden olan H5N8 virüsünün yeniden ortaya çıkması İsviçre'de kapalı mekan mecburiyeti getirirdi. İsviçre Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Ofisi İsviçre Federal Dairesi (BLV), göçmen kuşlar vasıtasıyla bulaşan hastalığın ülke genelindeki tavuklara bulaşmaması için özellikle göçmen kuşların geçiş güzergahı olan Konstanz Gölü ve çevresindeki bütün çiftliklerdeki tavukların kapalı mekanlara alınması talimatı yayınladı. Bu zamana kadar herhangi bir H5N8 virüsünü rastlanmadığını açıklayan BLV, açık alanda tavuk besleyen çiftliklere ceza uygulanacağını duyurdu.

Almanya'nın ardından Macaristan'da da bir çiftlikte görülen H5N8 virüsünün ardından çiftlikte bulunan on binlerce kanatlı hayvan itlaf edildi. Olayın ardından aralarında Kanada, İsrail ve Sırbistan'ın da bulunduğu bazı ülkeler Macaristan'dan kümes hayvanları ithalatına sınırlama getirdi. Macaristan Ulusal Gıda Zinciri Güvenliği Dairesi ülkede virüsün görüldüğü tesis sayısının beşe yükseldiğini duyurdu. Virüsün görüldüğü tesislerde çok sayıda kümes hayvanının itlaf edildiği bildirildi.

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde bir tesiste H5N8 virüsün tespit edilmesi üzerine 30 bin kümes hayvanının itlaf edildiği, eyalette virüse karşı alınan önlemler sıklaştırılırken, Tarım Bakanlığı binden kadar kümes hayvanının bulunduğu tesislerde de tedbir amaçlı önlemlerin uygulamaya konduğunu kanatlıların açık alanlarda yetiştirilmemesi konusunda uygulama başlattıklarını duyurdu.

Mehmet Koca 

 


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