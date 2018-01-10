İsviçre’de 13 bin turist mahsur kaldı

İsviçre Alpleri’nin popüler kayak merkezlerinden Zermatt’ta etkili olan şiddetli kar yağışı çığ riskini de beraberine getirdi. Bölgeye 24 saatte en az 80 santimetre kar düşmesi sonucu oluşan çığ riski nedeniyle 13 bin turist mahsur kaldı. Kar yolları ulaşıma kapatırken, mahsur kalan turistler için bölgeye helikopter gönderildi.

Fransa da etkilendi

Zermatt’ın yanı sıra Fransız Alplerinde bulunan kayak merkezi Tignes de şiddetli karşı yağışından etkilendi. Bölgeye son 48 saatte 158 santimetre kar yağdı. İtalya’nın Fransa sınırında bulunan Sestriere merkezine ise 76 santimetre kar düştü.