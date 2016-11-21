Birleşmiş Milletler temsilcisi Espen B. Eide’nin liderlerle ayrı ayrı görüşmesinin ardından ortak toplantı yerel saatle 18.30’da (KKTCS 20.30) başladı. Toprak düzenlemeleriyle ilgili kriterlerin ele alınacağı görüşmenin geç saatlere kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kriterler konusunda Kıbrıs Türk tarafının yaptığı açılımlara karşı Rum tarafının adım atmaması, gün içerisinde ilerleme kaydedilmemesine neden olmuştu.

Zirvenin planlanmış son görüşmesinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen B. Eide, müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis, sözcüler Barış Burcu ve Nikos Hristodulidis de yer aldı.