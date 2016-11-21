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İsviçre’de Kıbrıs zirvesi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İsviçre'de yeniden bir araya geldi.

İsviçrede Kıbrıs zirvesi

21 Kasım 2016 23:01

Birleşmiş Milletler temsilcisi Espen B. Eide’nin liderlerle ayrı ayrı görüşmesinin ardından ortak toplantı yerel saatle 18.30’da (KKTCS 20.30) başladı. Toprak düzenlemeleriyle ilgili kriterlerin ele alınacağı görüşmenin geç saatlere kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kriterler konusunda Kıbrıs Türk tarafının yaptığı açılımlara karşı Rum tarafının adım atmaması, gün içerisinde ilerleme kaydedilmemesine neden olmuştu.

Zirvenin planlanmış son görüşmesinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen B. Eide, müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis, sözcüler Barış Burcu ve Nikos Hristodulidis de yer aldı. 

Etiketler: isviçre, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı


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