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İsviçre’deki kritik zirve başladı

Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakereleri çerçevesindeki İsviçre’deki görüşmeler başladı.

İsviçredeki kritik zirve başladı

07 Kasım 2016 13:35

Müzakerelerin taşındığı İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bir araya geldi. Cuma gününe kadar müzakerelere ev sahipliği yapacak ve müzakereler için ziyaretçilere kapatılan Le Mirador Oteli’nde yer alan görüşme saat 12.00’de başladı. İsviçre’deki müzakereleri başlatacak zirve için Mont Pelerin’e gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban, liderlerle yapacağı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek ve New York’a dönmek için otelden ayrılacak.

Görüşmelerde, müzakerelerdeki Mülkiyet, Ekonomi, AB ile İlişkiler, Yönetim ve Güç Paylaşımı, Toprak ve Güvenlik/Garantiler başlıklarından Güvenlik ve Garantiler başlığı hariç tüm konuların birbiri ile bağlantılı olarak görüşülmesi bekleniyor. Güvenlik ve Garantilerin de, 1960 anlaşmasına göre garantör ülkeler olan İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın da katılımıyla beşli bir toplantıda ele alınmasının tarihinin belirlenmesi öngörülüyor.

11 KASIM’DA SONA ERECEK

Liderler 11 Kasım’a kadar, varılan mutabakat çerçevesinde, öncelikle Mülkiyet, Avrupa Birliği ile İlişkiler, Ekonomi, Yönetim ve Güç Paylaşımı başlıklarında üzerinde mutabakat sağlanmayan konuları ele alacak, ardından Toprak başlığı kriterler zemininde görüşülecek, burada uzlaşı sağlandığı takdirde harita konusu, Güvenlik ve Garantilerin ele alınacağı beşli konferansın tarihinin saptanması şartıyla masaya getirilecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in İsviçre’nin Mont Pelerin kentinde bugün başlayacakları ve 11 Kasım’da bitmesi öngörülen müzakerelere ilişkin haberler Rum basınında geniş yer buldu. Kıbrıs Rum Kesiminde yayınlanan Fileleftheros gazetesi konuya ilişkin haberlerini, “Genel Sekreter’in de Hazır Bulunacağı Düğün Provası - Süreç Törenle Başlıyor, Dört Başlık Görüşülecek, Toprak Konusu Yarın - Zorluklar Öncesi Isınma - Son Noktaya Kadar Müzakere - Liderler Tüm Başlıkları Görüşecekler” başlıkları altında geniş şekilde verdi. Gazete, Akıncı ve Anastasiadis’in bir hafta boyunca sabah 09.00’dan gece 22.00’ye kadar görüşme yapabileceklerini belirtirken, tüm konuların ele alınacağını yazdı. Gazete, Mont Pelerin’deki görüşmelerin bugün BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un konuşmasıyla başlayacağını ancak daha önce programda olmayan şekilde liderlerin de açılış konuşması yapacaklarını vurguladı.


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