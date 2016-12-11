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İsviçre’deki Türkler terörü lanetledi

İstanbul’daki terör saldırısı, Zürih’te "Hepimiz Polisiz“ başlığıyla düzenlenen terörü kınama mitinginde lanetlendi.

İsviçredeki Türkler terörü lanetledi

11 Aralık 2016 23:09

Zürih Başkonsolosluğu önünde toplanan Türk vatandaşları, İstanbul’daki saldırıyı mitingle kınadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla saldırıya tepki gösteren kalabalık, tekbirler getirdi ve "Her şey vatan için", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" , "Hepimiz Polisiz“ sloganları attı.

Mitingde Türkiye’nin Zürih Başkonsolosluğundan Konsolos Abuzer Köse, Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Bölgesi Komitesi Başkanı Suat Şahin, MÜSİAD Başkanı Cesur Çıtak ve İsviçre Türk Toplumu Genel Başkanı Levent Karaağaç da birer konuşma yaptı.

Etiketler: isviçre


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