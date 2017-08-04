İsviçreli araştırmacılar su kirliliğini araştıracak robot yaptı

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının ürettiği fiziksel, kimyasal ve biyolojik sensörlerle donatılmış modülleri olan yılan balığı şeklindeki robot, su kirliliğinin nedenlerini araştıracak. Araştırmacılar, yılan balığından esinlenerek yapılan robotun sulardaki kirliliği hızlı bir şekilde ölçeceğini de bildirdi.

Kabuklu canlılar ve bakteriler gibi biyolojik olanlar da dahil farklı bir sensör tipiyle donatılan robotun sularda gezerek kir kaynaklarını belirlemekte kullanılacağını belirten araştırmacılar, robotun modüllerinden bazılarının su iletkenliğini ve sıcaklığını test edebilecek fiziksel ve kimyasal sensörlere de sahip olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar tarafından geliştirilen yüzen robot, pervaneli robotların aksine yılan balığı gibi hareket ediyor. Robot, suyun dibindeki çamuru hareketlendirerek mümkün olan en doğru veriyi toplayabiliyor.

