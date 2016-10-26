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İsviçreli Fulya'nın katil zanlısından kan donduran ifade

İsviçre'den Kaş'a yerleşen 29 yaşındaki Fulya Özdemir’i, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 32 yaşındaki Atila M., ilk ifadesinde kan donduran açıklamalar yaptı.

İsviçreli Fulyanın katil zanlısından kan donduran ifade

26 Ekim 2016 15:49

 Atila M., savcılığa verdiği ilk ifadede, "Kafasına defalarca, şuursuzca vurdum. Sinirden ben de bayılmışım. Bir süre sonra uyandığımda Fulya’nın öldüğünü gördüm. Şaşkınlık içinde yer aradım. Battaniyelere sararak götürdüm. Burada karnından defalarca bıçakladım. Tekrar battaniyeye sararak, üstünü taşlarla kapattım" dedi.

İsviçre ve Türk vatandaşlığı bulunan Fulya Özdemir, geçen yıl Antalya'nın Kaş ilçesine gelerek Çukurbağ Yarımadası’nda kiraladığı villada yaşamaya başladı. Arkadaşları ve Baba Eyvaz Özdemir, 15 Ekim’den bu yana Fulya'dan haber alamayınca, Baba Eyvaz Özdemir Kaş’a gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlatılmış ve Fulya Özdemir’in arkadaşı Atila M’nin evinin yakınlarında genç kadının cesedi bulunmuştu. Battaniyeye sarılmış halde iki kayalığın arasına konularak üzeri taşlarla örtülmüş Fulya'nın cesedinde, çok sayıda bıçak darbesi tespit edilmişti. Olayın ardından ilk şüpheli olarak aranan Atilla M. ise önceki gece Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Karıştıran Beldesi’nde jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

"Benden ayrılmak istediği için öldürdüm"

Cinayet şüphelisinin Kaş Cumhuriyet Savcılığı tarafından SEGBİS yöntemiyle sorgulandığı kaydedildi. Atila M.'nin yakalandıktan sonra verdiği ilk ifadede, Fulya Özdemir’in kendisinden ayrılmak istediğini ve bunun için öldürdüğünü söylediği kaydedildi. Cinayet detayları ile ilgili de detaylar veren Atila M., ifadesinde "Beni artık istemediğini, ayrılmamız gerektiğini söyledi. Beni reddetti. Beni tehdit etti. Buna çok sinirlendim. Hatırlamadığım kadar kafasına defalarca, şuursuzca vurdum. Sinirden ben de bayılmışım. Bir süre sonra uyandığımda Fulya’nın öldüğünü gördüm. Şaşkınlık içinde yer aradım. Battaniyelere sararak olay yerine götürdüm. Burada karnından defalarca bıçakladım. Tekrar battaniyeye sararak, üstünü taşlarla kapattım. Daha sonra oradan ayrıldım. Fulya’nın arabasını evinin önüne bırakarak, telefonumun sim kartını parçalayarak Kaş’tan ayrıldım. Lüleburgaz’a geldim" dediği öğrenildi. 

Suat Metin
ANTALYA


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