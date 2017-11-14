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İsviçreliler tatil için Türkiye'yi tercih etmeye başladı

İsviçre turizm pazarında Türkiye hareketliliği başladı. Sonbahar tatili için Türkiye'yi tercih edenlerin sayısında bir önceki yıla göre yükseliş gözlendi. Sonbaharda yaşanan bu yükselişin ilk bahar ve yaz sezonunda da devam etmesi tahmin ediliyor.

İsviçreliler tatil için Türkiyeyi tercih etmeye başladı

14 Kasım 2017 11:49

İsviçre Federal İstatistik Dairesi (BFS) verilerine göre, İsviçrelilerin yüzde 40'lık bir bölümü tatillerini komşuları Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya'da yaparken, komşuların dışında ise en sevilen destinasyonlarından biri Türkiye. Tatile çıkan İsviçrelilerin üçte ikisinin tatillerini ülke dışında geçirdiklerini ve yılda en aç üç kez tatil yaptıklarını belirlenen İsviçre Federal İstatistik Dairesi (BFS) araştırmasında, İspanya'daki bölgesel bağımsızlık talepleri nedeniyle İspanya'ya gidenlerin sayısında azalma yaşanacağı ve Türkiye pazarının artış olacağına dikkat çekildi.
Blick Gazetesi, "Türkiye tatil için en çok sorulan ülke oldu" başlığıyla verdiği haberde, 2017 yılında yaşanılan gerilemenin 2018 yılında yaşanılan düşüşün toparlanacağına işaret etti.

Mehmet Koca 

 

 

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