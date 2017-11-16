İşyeri yanan genç yardım istiyor

Bağlar Mahallesi Kaleburcu Caddesi’nde kendisine ait mobilya ve sandalye üretim atölyesinde, 18 Ağustos tarihinde çıkan yangında işyerinin tamamen küle döndüğünü, 2 bin sandalye ve 500 masanın yandığını ve atölyedeki üretim cihazlarının da kullanılamaz hale geldiğini belirten işyeri sahibi Alican Yalçın, yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yalçın, "Masa, sandalye imalatı yapıyorum. Yaklaşık 3 ay önce elektrik prizinden çıkan kıvılcım çıkması sonucu geçirdiğimiz bir yangın sebebiyle 140 bin TL hasara uğradık. Bu sebepten dolayı 5 tane işçi çalıştırıyordum, maddi durumum kötüleştiği için işçilerimi çıkarmak zorunda kaldım. Devlet kurumlarından yardım talebinde bulundum. Yardım gelmedi. Maddi sıkıntı içerisindeyim. Borçlarımı ödeyemiyorum" dedi.

Ersoy Yalçın

