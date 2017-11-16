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İşyeri yanan genç yardım istiyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde işyeri yanan genç, yardım bekliyor.

İşyeri yanan genç yardım istiyor

16 Kasım 2017 10:06

Bağlar Mahallesi Kaleburcu Caddesi’nde kendisine ait mobilya ve sandalye üretim atölyesinde, 18 Ağustos tarihinde çıkan yangında işyerinin tamamen küle döndüğünü, 2 bin sandalye ve 500 masanın yandığını ve atölyedeki üretim cihazlarının da kullanılamaz hale geldiğini belirten işyeri sahibi Alican Yalçın, yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yalçın, "Masa, sandalye imalatı yapıyorum. Yaklaşık 3 ay önce elektrik prizinden çıkan kıvılcım çıkması sonucu geçirdiğimiz bir yangın sebebiyle 140 bin TL hasara uğradık. Bu sebepten dolayı 5 tane işçi çalıştırıyordum, maddi durumum kötüleştiği için işçilerimi çıkarmak zorunda kaldım. Devlet kurumlarından yardım talebinde bulundum. Yardım gelmedi. Maddi sıkıntı içerisindeyim. Borçlarımı ödeyemiyorum" dedi.

Ersoy Yalçın
 

 

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