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İtalya 4.8 ile sallandı

İtalya gece saatlerinde 4.8 şiddetinde depremle sallandı.

İtalya 4.8 ile sallandı

03 Kasım 2016 13:36

İtalya'nın Perugia kenti yakınlarında pazar sabahı meydana gelen 6,5 şiddetindeki depreminin artçıları devam ediyor. Dün gece boyunca 100'den fazla 2 şiddeti üzeri sarsıntı kaydedilirken yerel saatle 01.38'de 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Büyük depremde zarar gören bölge haricinde Roma'da da hissedilen deprem nedeniyle panik yaşayan halk geceyi araçlarındageçirdi. 4.8 şiddetindeki depremde can kaybı olmazken hasar tespit çalışmaları gün içinde yapılacak.

En az 10 bin depremzedenin şehirlerinden ayrılmak istemediği ve kendilerine sunulan otel imkanlarından faydalanmadığı ifade edilirken meteorolojinin hafta sonu bölgede yoğun yağış olacağı uyarısı evsiz kalanları endişelendiriyor. 

Burak Ortahamamcılar

Etiketler: deprem, italya


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