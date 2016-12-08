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İtalya Başbakanı istifa etti

İtalya Başbakanı Matteo Renzi görevinden istifa etti.

İtalya Başbakanı istifa etti

08 Aralık 2016 11:49

İtalya’da istifa edeceğini duyuran, ardından bir süre istifa kararını erteleyen İtalya Başbakanı Matteo Renzi, dün Senato'dan geçen bütçe kanunu sonrasında istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu. Pazar günü oylanan anayasa reformu referandumunun kabul edilmemesinin ardından istifasını açıklayan Renzi, daha sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın isteği ile istifasını bütçe kanunun parlamentodan geçmesinden sonraya ertelemişti. Dün Senato'dan geçen bütçe kanunu sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinnale'ye çıkarak istifasını Mattarella'ya sundu.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Matteo Renzi Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunmuştur. Cumhurbaşkanı yeni bir hükümet kurulana kadar mevcut hükümeti görev başında kalmaya davet etmiştir" denildi. Açıklamada yeni hükümet istişarelerinin yarın akşam üzeri saatlerinde başlayacağı bildirildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Cumhurbaşkanı Mattarella bugün Senato Başkanı Pietro Grasso, Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini ve eski Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano ile görüşmelerde bulunacak. İstişarelerin cumartesi gününe kadar sürmesi ve cumartesi Cumhurbaşkanı'nın muhalefet parti gruplarını kabul etmesi bekleniyor.

Bin 17 gün iktidarda kalan Matteo Renzi, Cumhurbaşkanı'na istifasını sunmadan önce katıldığı partisinin yönetim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Meclisteki en büyük gruba sahip parti olarak Cumhurbaşkanı'na çözüm bulmada yardımcı olmak görevimizdir. Bundan sonrası parlamentodaki grupların kararına bağlı. Erken seçim isteniyorsa 24 Ocak'ta Anayasa Mahkemesinin seçim kanununu gözden geçirmesini ardından seçime gidilebilir ya da hep beraber bir hükümet kurulmalıdır. Bizim hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkumuz yoktur" dedi. 

Burak Ortahamamcılar
 

Etiketler: istifa, İtalya Başbakanı


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