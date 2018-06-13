İtalya-Fransa arasında diplomatik kriz

Geçtiğimiz günlerde 629 mülteci taşıyan ve acil durumda olan gemiyi kıyısına kabul etmeyen İtalya, Fransa’nın eleştirilerine maruz kalmıştı. Fransa’nın İtalya’yı “utanmaz ve sorumsuz” olarak nitelendirmesi üzerine İtalya hükümeti Paris’ten resmi özür talep etti. İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini yaptığı açıklamada Paris’ten resmi özür gelene kadar İtalyan Başbakan Giuseppe Conte ile Macron’un cuma günü gerçekleşmesi beklenen görüşmesinin askıya alınması gerektiğini duyurdu.

Bugün öğleden sonra gerçekleşmesi beklenen, Fransız ve İtalyan Ekonomi Bakanları arasındaki buluşma da olay üzerine iptal edildi. Fransız Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire yaptığı açıklamada “İtalya tarafınca iptal edilen görüşmeden dolayı üzgünüz” ifadesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın “utanmazlık ve sorumsuzluk” sözü yanı sıra iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü LREM’in sözcüsü Gabriel Attal’ın da İtalya’nın reddini “istifra ettirici” olarak nitelendirdiği öğrenildi. Fransız yetkililerin ifadesini “kabul edilemez” bulan İtalya hükümetinin Dışişleri Bakanı Enzo Mavero Milanesi Fransız Büyükelçisini çağırdığı, Büyükelçinin Roma’da bulunmaması sebebiyle Büyükelçiliğin iki numarası Claire Anne Raulin ile görüştüğü ve Fransa’dan resmi özür talep ettiği öğrenildi.