İtalya seçimlerinden koalisyon çıktı

İtalya'da dün gerçekleşen genel seçimlerin ardından sandıkların yaklaşık yüzde 50'si sayılırken hiçbir parti ya da koalisyon tek başına hükümet kurmak için yeterli sayıya ulaşamadı. Ülkede sandığa katılım oranı yüzde 73 olarak kaydedildi.

5 Yıldız Hareketi'nin zaferi

Seçimlere tek başına giren popülist 5 Yıldız Hareketi parti bazında en çok oyu kazandı. Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerinde yaklaşık yüzde 31 oy olan 5 Yıldız Hareketi hükümet kurma sürecinde kilit parti olacak. Kuruluşundan itibaren diğer partilerle yakınlaşmayı reddeden oluşum seçimler öncesi yeterli çoğunluğu ulaşılamaması halinde olası bir koalisyon ihtimaline sıcak bakabileceklerini belirtmişlerdi. Partinin 31 yaşındaki lideri Luigi Di Maio başbakan olursa İtalya tarihindeki en genç başbakan olacak.

Lega Nord merkez sağın yeni lideri

Kesinleşmeyen sonuçlara göre yüzde 37 ile seçimlerde en yüksek oya ulaşan ittifak olan merkez sağ koalisyonu içinde ise Kuzey Ligi oyların yüzde 19'una ulaşarak koalisyonun yeni büyük ortağı olarak ortaya çıktı. Partinin 2013 seçimlerinde oy oranı yüzde 4 oy almıştı.

Silvio Berlusconi'nin partisi Haydi İtalya yaklaşık yüzde 14'te kalarak oluşumun uzun yıllardır süren en büyük partisi olma özelliğini kaybediyor.

Koalisyonun başbakan adayı seçim öncesi anketlerde Haydi İtalya'nın olması beklenirken, başbakan adayı da Silvio Berlusconi'nin seçtiği AB Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani idi. Ancak gelen sonuçların ardından Kuzey Ligi Partisi Mattia Salvini'nin koalisyonun başbakan adayı olması ihtimali öne çıktı.

Merkez sol çöktü

2013 seçimlerinin galibi ve geniş tabanlı hükümetin büyük ortağı Demokratik Parti ve onun liderliğindeki merkez sol koalisyonu yaklaşık yarısı açılan sandıklardan çıkan sonuçlardan hayal kırıklığına uğradı. Matteo Renzi liderliğindeki Demokrat Parti'nin oyları yüzde 19.5'ta kalırken merkez sol koalisyonunun oy oranı yüzde 23.5 oranında seyrediyor.

2016 yılında Anayasa Reformu Referandumu'nu kaybettikten sonra başbakanlıktan istifa eden ancak parti genel sekterliği görevine devam eden Matteo Renzi ilk sonuçların ardından henüz bir açıklamada bulunmazken sabah saatlerinde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Burak Ortahamamcılar

