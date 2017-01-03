Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » İtalya: Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler

İtalya: Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, İstanbul’da bulunan gece kulübüne yönelik gerçekleştirilen saldırıyla alakalı “Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler” ifadesini kullandı.

İtalya: Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler

03 Ocak 2017 17:12

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, L'Unita gazetesine yaptığı açıklamada yılbaşı gecesi İstanbul’da bulunan gece kulübüne yönelik saldırıyı saldırıyı değerlendirdi. Saldırısı DEAŞ’ın üstlendiği hatırlatan Giro, “Şüphesiz 2017 zorlu bir yıl olacak. Zaman, kolaycı iyimserlik zamanı değil, savaş riskleriyle kuşatıldığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu da bizi barış ve istikrar için daha güçlü şekilde çalışmaya yöneltmeli. Ancak bu endişe verici ortamda iki somut umut işareti de ortaya çıktı. Suriye'deki ateşkes ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki anlaşma” ifadelerini kullandı.

Giro açıklamasını ş şekilde sürdürdü: “Dürüst olmak gerekirse, bazı bazı ülkeleri belirsizlik gösterdi. İtalyan hükümeti en azında Suriye konusunda sivil başından beri bulunduğu pozisyonu korudu. Türkiye konusunda ise zaman dayanışma ve hepimize tehdit oluşturan terörü kınama zamanıdır. Eğer Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler”.

Gino, uzmanların Suriye’de varılan ateşkesin Putin’in başarısı olduğunda hem fikir olduğu ve Putin’in 2017’de dış politikadaki etkisine yönelik soruya, “Eğer Ortadoğu krizinde bir kez daha ders çıkarsa, bu da kimsenin emirlerini tek başına empoze etmesinin mümkün olmadığıdır. Rusya, Türkiye ve İran yeni bir sayfa açtığı gerçek. Ancak istikrarlı bir Ortadoğu’da, barış ve çoğulculuk istiyorsak herkese ihtiyacımı var” dedi.
 

Etiketler: italya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç