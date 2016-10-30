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İtalya'da 6.5 büyüklüğünde deprem!

Merkez üssü İtalya'nın Perugia kenti yakınları olan 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin büyüklüğünü daha önce 7.1 olarak bildirmişti.

İtalyada 6.5 büyüklüğünde deprem!

30 Ekim 2016 08:51

Merkez üssü İtalya'nın orta kesimindeki Perugia kenti yakınları olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yaşandığı bölge ve çevresinde büyük panik yaşanırken, çok sayıda binanın yıkıldığı belirtildi. Şiddetli deprem başkent Roma ve diğer kentlerde de hissedildi. Deprem sonrası can kaybına ilişkin henüz bir bilgi yok.

Son 48 saatte bölgede 35-40 sarsıntı meydana geldi. Perugia kenti başkent Roma'ya yaklaşık 170 km uzaklıkta bulunuyor.  

İtalya'nın orta bölgeleri geçen Çarşamba günü 5.5 ve 6.1 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Bölgede 24 Ağustos'ta medyana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde ise 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.


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