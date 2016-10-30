İtalya'nın orta kesimlerindeki Norcia kasabasında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkıldı. Yerel saatle 07.40 sıralarında gerçekleşen depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Başkent Roma'nın 132 kilometre kuzeydoğusu ile Perugia kentinin 67 kilometre doğusunda bulunan Norcia kasabasında sabah 07.40 sıralarında Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) kayıtlarında göre 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre çok sayıda bina yıkılırken hastanelere yaralıların da getirildiği kaydedildi. Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken bölgede son 5 gün içinde meydana gelen depremler nedeniyle halkın evlerinde kalmadığı bildirildi. Norcia kentinde hasar gören binalar arasında belediye binası ile tarihi St. Benedict bazilikası da bulunuyor.



Öte yandan Alman Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı.

Son 48 saatte bölgede 35-40 sarsıntı meydana geldi. Perugia kenti başkent Roma'ya yaklaşık 170 km uzaklıkta bulunuyor.

İtalya'nın orta bölgeleri geçen Çarşamba günü 5.5 ve 6.1 büyüklüğünde iki depremle sarsılmıştı. Bölgede 24 Ağustos'ta medyana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde ise 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.