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İtalya'da 'euro' belirsizliği sürüyor

İtalya’da referandumda hayır kararı çıkması üzerine Başbakan Matteo Renzi’nin önce istifasını sunup, sonra ertelemesiyle yaşanan süreç belirsizliğini koruyor. Vatandaş ise, Renzi hükümetinin ardından iktidara euro karşıtı partiler gelse bile İtalya'nın eurodan çıkacağına inanmıyor.

İtalyada euro belirsizliği sürüyor

07 Aralık 2016 12:33
İtalya'da 'euro' belirsizliği sürüyor - Tıkla İzle

Matteo Renzi hükümeti tarafından referanduma sunulan anayasa reformunun yüzde 59,11'le reddedilmesi üzerine Başbakan Renzi istifa edeceğini açıklamış, ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın isteği üzerine bütçe kabulüne kadar istifasını ertelemişti. Sürecin hızlı ilerlemesi için parti grup başkanları Senato'da bir araya geldi. İlk bütçe oylamasına yarın başlanacak. Bütçenin kabulünden sonra Başbakan Matteo Renzi'nin istifasını Cumhurbaşkanı'na sunması bekleniyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, haftaya perşembe günü yeni bir hükümet kurulması için partilerle görüşmeye başlayabilir. Muhalefet partilerinden Lega Nord (Kuzey Ligi Partisi) ve Movimento 5 Stelle (5 Yıldız Hareketi) hemen seçimlere gidilmesini isterken, Fratelli d'Italia (İtalya'nın Kardeşleri Hareketi) önce seçim yasasının yapılarak yeni seçimlere gidilmesini istiyor.
Hemen seçimlere gidilebilmesinin önündeki bir engel de ülkede şu an geçerli bir seçim yasasının olmaması. Parlamento ve Senato'da 2015 yılında kabul edilen ve İtalicum olarak anılan seçim yasasının birinci gelen partiye çoğunluk sağlayabilmesi amacıyla sunduğu koltuk sayısı, Anayasa Mahkemesi tarafından aşırı bulunması nedeniyle askıda. Lega Nord ve Movimento 5 Stelle bir an önce seçim yasasının düzeltilmesini ve seçime gidilmesini isterken, Anayasa Mahkemesi bugün seçim yasası hakkındaki duruşmanın 24 Ocak 2017'de görüleceğini açıkladı. Bütçenin kabul edilmesi ile Matteo Renzi'nin istifasının ardından yaşanacak süreç belirsizliğini koruyor.

Referandumda 'evet' oyunu kullandığını belirten emekli bir İtalyan, “Referandum beklendiği gibi kabul edilmeyince halktan onay alamayan Renzi'nin istifa etmesi normal. Bundan sonra çok farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Zaten krizdeydik, aynen devam edeceğiz” dedi. Euro karşıtı partilerin hükümete gelmesi halinde İtalya'nın eurodan çıkacağına inanmadığını da söyleyen vatandaş, “Yunanistan için de bir zaman eurodan çıkacak deniyordu, sonunda çıkmadı. Bence kimse çıkmaz. Ama eğer İtalya eurodan ayrılırsa herkes ayrılır” diye konuştu.

Referandumda 'hayır' oyu kullandığını ancak hemen seçimlere gidilmesini doğru bulmadığını belirten Roberta Lucca ise, “İtalya'nın euroya geçmekle iyi bir iş yaptığını düşünmüyorum, hepimiz fakirleştik. Tabii bunda iyi iş çıkarmayan hükümetlerin de katkısı var. Bence hemen seçime gidilmek yerine önce parlamento içinde bir çözüm bulunmalı” dedi.

Anayasa değişikliğine 'evet' dediğini belirten bir öğrenci ise, “Renzi'nin seçimler sırasında verdiği söze sadık kalarak istifa etmesini doğru buluyorum. Hükümet değişse bile ülkede büyük bir değişim yaşanacağına inanmıyorum. Euro karşıtı partiler de başa gelse eurodan ayrılabileceklerini sanmıyorum. Euro karşıtlığı propaganda düzeyinde kalacaktır” ifadelerini kullandı.

BURAK ORTAHAMAMCILAR 

Etiketler: anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, italya referandum


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