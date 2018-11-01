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İtalya'da fırtına yüzünden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İtalya'da fırtına yüzünden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
İtalya'da fırtına yüzünden ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İtalya’da fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

İtalya'da günlerdir devam eden şiddetli fırtınada son 48 saatte 12 kişi hayatını kaybetti. İtalya Ulusal Sivil Savunma Dairesi, dün gece fırtına nedeniyle halkı uyarırken, bugün için olası bir can kaybı ve alt yapı zararları konusunda kırmızı ve turuncu hava uyarılarında bulundu. 

Pazartesi gününden Çarşamba gününe kadar meydana gelen can kayıplarının nedenlerinin fırtına yüzünden devrilen ağaçlar, su baskınları, toprak kaymaları olduğu bildirildi. Yerel medyada çıkan haberlere göre dün Brescia şehrinde kötü havada yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan bir kişinin cesedinin bulunmasıyla ölü sayısı 12'ye çıktı. Pazar günü Calabria bölgesinde denize açıldıktan sonra kaybolan kişiden ise hala haber alınamadığı belirtildi. 

Fırtınanın etkilediği Venedik'te de insanlar diz boyuna yükselen sularda yürürken, sel sularının San Marco Bazilikası'nın kıymetli mermerleri ve mozaiklerine zarar verdiği bildirildi. Fırtınanın ülkede tahmini olarak 1 milyar euro hasara yol açtığı kaydedildi.  

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