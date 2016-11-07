Lazio bölgesini etkisi altına alan fırtına ve yağıştan sonra meydana gelen hortum bölgede sokak ve evlere zarar verirken Cesano ve Ladispoli kentlerinde iki kişinin ölümüne neden oldu. Ladispoli'de hortum bir binanın en üst iki katındaki duvarların çökmesine sebep olurken 47 yaşındaki Hint asıllı bir vatandaş binadan düşen duvar parçalarının altında kaldı. Cesano'da ise 64 yaşındaki bir vatandaş da yıkılan bir ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Başkent Roma'da da 60 km hıza ulaşan hortum şehirde onlarca ağacın yıkılmasına ve su taşmalarına sebep oldu. Bölgede halkın gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Toskana bölgesinde de etkili olan yoğun yağış Floransa kentinden geçen Arno Nehri'nin sularının 4 metre kadar yükselmesine sebep oldu.