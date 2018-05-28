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İtalya’da hükümet krizi

İtalya’da muhtemel hükümetin başbakan adayı Giuseppe Conte, kabine listesindeki ekonomi bakanının Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından veto edilmesinin ardından hükümeti kurma görevinden vazgeçti.

İtalyada hükümet krizi

28 Mayıs 2018 12:43

İtalya’da aşırı sağcı Lig Partisi ve 5 Yıldız Hareketi (M5S) tarafından kurulacak yeni hükümetin başbakan adayı Giuseppe Conte, kabinede Ekonomi Bakanlığı için düşünülen ekonomist Paolo Savona’yı Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın veto etmesinin ardından hükümeti kurma görevinden vazgeçti. 

Cumhurbaşkanı Mattarella, Conte’yi Roma’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Conte hükümeti kurma görevinden vazgeçerek görevi Mattarella’ya iade etti.
Conte, geçen çarşamba günü Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından Lig-M5S hükümetini kurmak için görevlendirilmişti.  

 

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