İtalya'da hükümet Senato'dan güvenoyu aldı

İtalya’da yaklaşık 3 ay önce gerçekleştirilen seçimlerden sonra ancak kurulabilen yeni hükümet bugün parlamentonun üst kanadı senatoda güvenoyu aldı . Öğle saatlerinde başlayan oturumun sonrasında geçilen oylamada Lig partisi (Lega) ve Beş Yıldız Hareketi (M5S) arasında kurulan koalisyon hükümeti 324 sandalyeli Senato'da 171 oyla güvenoyu aldı. Oylamada 117 hayır oyu çıkarken 25 Senatör de oylamaya katılmadı. 109 sandalyeli Beş Yıldız Hareketi ile 58 Senatöre sahip Lig partisi koalisyonunun Senato'da güvenoyu alması için 161 oya ihtiyaç duyuyordu.

“Eğer popülizm halkın ihtiyaçlarını dinlemek ise popülistiz”

Oturumda söz alan hükümetin başbakanı Giuseppe Conte hükümete yöneltilen 'popülist' eleştirilerine "Eğer popülizm halkın ihtiyaçlarını dinlemek ise popülistiz" yanıtını verdi. Rusya açılımı mesajı veren Conte yaptırımların sona erdirilmesi konusunda öncülük edeceklerini açıkladı.

Lig partisinin seçimlerde ittifak yaptığı Berlusconi'nin Forza İtalya partisi kurulan yeni hükümete güvenoyu vermedi. Seçim sonrası sağ ittifak, seçimlerde en yüksek oyu alan Beş Yıldız Hareketi ile koalisyon çalışmalarına girmiş ancak Berlusconi ile Beş Yıldız Hareketi arasında yaşanan sürtüşme sonrası hükümet kurulamamıştı. Sağ ittifakın en çok oy alan partisi konumundaki Lig ise daha sonra tek başına M5S ile hükümet kurmaya karar vermişti. Sağ ittifakın bir başka ortağı İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) ise güvenoyuna katılmadı.

Hükümet yarın Parlamento'nun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu arayacak. Hükümet kuran iki partinin Temsilciler Meclisi'nde sandalye sayısı güvenoyu için gerekli çoğunluğa tek başına yeterli ve dışarıdan desteğe ihtiyaç duymuyor. Güvenoyu için 316 oy gerekirken Lig partisinin 124, Beş Yıldız Hareketi'nin ise 222 vekili bulunuyor.