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İtalya'da kilise gazetesinden ilginç Demirtaş yorumu

Türkiye’nin terör yandaşı HDP milletvekillerini gözaltına alınmasına AB ülkelerinden tepki gecikmedi! Avrupa basınında Türkiye aleyhinde bir sürü haber çıktı. En ilginç yorumlardan birisi ise İtalya'da yayın yapan Katolik Kilisesi'ne bağlı Avvenire gazetesinden geldi. İşte o yorumu;

İtalyada kilise gazetesinden ilginç Demirtaş yorumu

06 Kasım 2016 12:39

Türkiye’nin terör yandaşı HDP milletvekillerini gözaltına alınmasına Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden tepki gecikmedi! Ülkelerinde demokrasi ve özgürlük adı altında Türkiye aleyhinde terör faaliyetleri yürütenlere sessiz kalan AB ülkeleri, HDP’ye yönelik operasyonu kınama yarışına girdi. Ankara’yı hedef alan ülkeler, İspanya’nın Katalonya özerk yönetimindeki Berga kasabasının kadın belediye başkanı Montse Venturos’un ayrılıkçı girişimleri ve mahkeme çağrısına kayıtsız kalması sebebiyle gözaltına alınmasına ise sessiz kaldı.

"KÜRT OBAMA"
Avrupa’da yayın yapan bir çok medya kuruluşunda HDP operasyonlarını eleştiren yorumlar yer bulurken en ilginç haberden birisi İtalya'da yayın yapan Katolik Kilisesi'ne bağlı gazeteden geldi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Avvenire gazetesi, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ABD Başkanı Barack Obama’ya benzetti. Gazete, Demirtaş ile ilgili bir profil yazısında "Büyük güçlere meydan okuyan 'Kürt Obama'" başlığını kullanıldı. Operasyonlar hakkında ise "Türkiye geri dönülmez noktaya ulaşmış gibi görünüyor. Bu yaşananlardan sonra iç savaş patlak verebilir ya da her türlü muhalefet tamamen susturulabilir" ifadesine yer verdi. 

Etiketler: Hdp, Obama, Selahattin Demirtaş


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