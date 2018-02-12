İtalya'da manşet Cengiz Ünder oldu

Benevento karşısında ortaya koyduğu futbolun yanı sıra attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle galibiyette başrol oynayan Cengiz Ünder, Çizme basınında manşetlerdeki yerini aldı. İtalya'nın yüksek tirajlı gazeteleri, Cengiz Ünder'i manşetlere taşırken, genç futbolcu için 'Speedy Cengiz' (Hızlı Cengiz) terimini kullandı. La Gazetta Dello Sport, 'Türk Bebeği, Dzeko'ya çok iyi bir pas verirken, golcü oyuncu bu pozisyonda sadece topa kafasını değdirdi. Ancak bu Cengiz için yeterli değildi. 2 kez daha sahneye çıktı ve Roma'nın 4. sıraya yükselmesinde büyük katkı sağladı' ifadelerini kullandı. Tuttosport ise Roma'nın büyük bir çöküşten kurtulduğunu belirtirken, 'Ünder'in sahadaki eylemleri, hesapları kapattı' yorumunu yaptı.

Di Francesco: "Cengiz, Montella'yı hatırlatıyor"

Coriera Dello Sport, Roma Teknik Direktörü Di Francesco'nun sözlerini manşete taşırken, İtalyan Teknik Adam, Cengiz Ünder İçin, "Cengiz, Montella'yı hatırlatıyor" diye konuştu. Bir dönem İtalya'nın en önemli yıldızlarından olan Montella, şu anda Milan'ı çalıştırıyor. Coriera Della Sera, Roma-Benevento karşılaşmasına geniş yer ayırırken, Cengiz Ünder'in performansının da Roma'nın geri dönmesinde ana etken olduğunu belirtti.

Bozhan Memiş

