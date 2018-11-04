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İtalya'da ölü sayısı 30'a çıktı

İtalya'da ölü sayısı 30'a çıktı
İtalya'da ölü sayısı 30'a çıktı

İtalya’nın Sicilya adasında şiddetli fırtına ve yağışlarda 12 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede hafta başından bu yana ölenlerin sayısı 30’a yükseldi.

Akdeniz'deki Sicilya adasında şiddetli fırtına ve yağışlar sonucu sel meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Palermo'da Dalgıçların kurtarma çalışmaları sırasında, nehrin taşması nedeniyle sular altında kalan bir evde 9 cansız bedene ulaştığı bildirildi. 1 kişinin ise sele kapılan otomobilde boğularak can verdiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Saraceno Nehri yakınında bir yolda aracıyla seyir halindeyken sele kapılan 2 kişinin de cesetlerine ulaşmak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Hafta başında İtalya'nın kuzeyini vuran fırtınada 18 kişi hayatını kaybetmişti. Şiddetli rüzgarlar milyonlarca ağacı devirmiş, birçok bölgede elektrik kesintisi meydana gelmişti.  

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