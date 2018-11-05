İtalya'da sel felaketinde 29 kişi hayatını kaybetti

Akdeniz'deki Sicilya adasında fırtına ve şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde 29 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, sosyal medya hesabından Sicilya'yı ziyaret etmek için yola çıktığını açıkladı.

İtalya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Laura Castelli yaptığı açıklamada, sel sularının harap ettiği Trentino ve Veneto bölgelerinde vergilerin kaldırıldığını ve hasarın yaklaşık 1 milyar euroyu olduğunu söyledi.

Hafta başında İtalya'nın kuzeyini vuran fırtınada 18 kişi hayatını kaybetmişti. Şiddetli rüzgarlar milyonlarca ağacı devirmiş, birçok bölgede elektrik kesintisi meydana gelmişti.