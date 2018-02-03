İtalya'da silahlı saldırı

İtalya’da insanların üzerine ateş açan saldırganın gözaltına alındığı aktarıldı. Şüphelinin 28 yaşında bir İtalyan olduğu, otomobilin içinden ateş etmeye başlamasından yaklaşık iki saat sonra gözaltına alındığı belirtildi. Ölü sayısına ilişkin bilgi verilmezken, 6 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Polis, yaralananların ikisinin siyahi olduğunu açıkladı. Ayrıca, halka evden çıkmayın uyarısında bulundu.

Öte yandan, 43 bin kişilik nüfuslu Macerata’da geçtiğimiz hafta 18 yaşında İtalyan genç kadın Pamela Mastropietro öldürülmüş, cesedi parçalanmış halde bir valizin içinde bulunmuştu.