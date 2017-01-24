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İtalya’daki Çığ Felaketinden 5 Gün Sonra 3 Köpek Yavrusu Kurtarıldı

İtalya’da geçtiğimiz hafta bir otele çığ düşmesinin ardından başlatılan arama çalışmaları kapsamında, olaydan 5 gün sonra 3 köpek yavrusuna ulaşıldı.

İtalyadaki Çığ Felaketinden 5 Gün Sonra 3 Köpek Yavrusu Kurtarıldı

24 Ocak 2017 10:12
İtalya’daki Çığ Felaketinden 5 Gün Sonra 3 Köpek Yavrusu Kurtarıldı - Tıkla İzle

İtalya’da geçtiğimiz hafta ülkenin Abruzzo eyaletine bağlı Pescara kentinde bir otel çığ düşmüş, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları zor koşullara rağmen devam ediyor. Yetkililer, enkaz altında dün bir cansız bedene daha ulaşılmasıyla ölü sayısının 22’ye yükseldiğini kaydederek halen kayıp olan vatandaşların bulunduğunu belirtti. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde 3 köpek yavrusunun kurtarıldığını duyurdu. İtfaiye sözcüsü Fabio German’ın 3 yavru köpeğin bulunmasının ardından hala kayıp olan 23 kişiye ulaşılabileceğinin umuduyla aramaya devam ettiklerini açıkladı. 


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