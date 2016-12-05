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İtalya’daki referandum sona erdi! Başbakan Renzi istifa etti

İtalya'da anayasa reformu referandumundan 'hayır' kararı çıktı. Hayır oyların yüzde 60 oranıyla kazandığı gecenin ilk saatlerinde kesinleşmesi üzerine Başbakan Matteo Renzi Başbakanlık Sarayı Chigi'de düzenlenen basın toplantısında istifa edeceğini açıkladı.

İtalyadaki referandum sona erdi! Başbakan Renzi istifa etti

05 Aralık 2016 07:15

Yarın son kez bakanlar kurulunu toplayacağını ve daha sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sunacağını ifade eden Matteo Renzi "Referandumdan çok net bir hayır cevabı çıktı. Kaybettim, başbakanlığımdaki hükümet burada sona eriyor" dedi. Sorumluluğu üzerine aldığını belirten İtalya Başbakanı "Pek çok koltuğu kaldırmak istedim ancak kaybettim ve giden koltuk benimki oldu" ifadelerini kullandı.
Muhalefet "seçim" dedi

Referandum sonucunun kesinleşmesinin ardından muhalefet partileri art arda seçim çağrıları yaptı. 5 Yıldız Hareketi (Movimento 5 Stelle) lideri Beppe Grillo Cumhurbaşkanı Mattarella'ya yönelik mesajında "Biz seçim için her adıma hazırız" derken Kuzey Ligi Partisi (Lega Nord) Genel Sekreteri Matteo Salvini "Normal bir ülkede hemen seçime gitmek gerekir, gecici hükümetler veya teknik hükümetlerle vakit kaybetmeden. Ülkeye ciddi bir seçenek sunmak için buradayız" ifadesinde bulundu.

İtalya'nın Kardeşleri Hareketei lideri Giorgia Meloni de Cumhurbaşkanı'na yönelerek "İtalya halkı Cumhurbaşkanı Matteralla'ya bir an önce özgür bir seçim istediğinin mesajını vermiştir. Yani önce seçim yasası düzenlenmeli ardından sandığa gidilmelidir" dedi.

Rekor katılım
Minimum katılım oranının aranmadığı referandumda yüzde 70 katılımla İtalya'da uzun zamandır karşılaşılmayan bir orana ulaşıldı. Anayasa reformu referandumunda Parlamento'nun üst kanadı olan Senato'da koltuk sayısının azaltılması, Senato üye yapısının ve yetkilerinini kısıtlanmasının yanısıra meclis ve devlet kurumlarında tasarruf ve anayasanın toplam 139 maddesinin 47'sinin değişimi oylanmıştı. 

Burak Ortahamamcilar

Etiketler: italya, Matteo Renzi, referandum


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