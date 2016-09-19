Uludağ’da kestane ormanlarına zarar veren ve İtalya’dan geldiği tespit edilen gal arılarına karşı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yalova'nın Gacık köyünde biyoloji mücadele laboratuarı kuruldu. Gal arısını yiyerek yok eden böcekler bu laboratuarda üretilerek ormanlara salındı. Orman Bölge Müdürü Arif Can, “Biz orman teşkilatı olarak vatandaşlarımızın hassasiyetinden memnuniyet duyuyoruz. Mücadele çalışmalarına devam ediyoruz. Kestane gal arısıyla mücadelede biyolojik mücadele yöntemini tercih ediyoruz. Bu maksatla kestane gal arısını yok eden faydalı böceği laboratuarımızda üreterek ormanlara salıyoruz. Kestane ağacından meydana gelen kurumaların sebebi gal arısından çok dal kanseri. Ancak kestane gal arısı da bir o kadar tehlikeli. Türkiye’de ilk defa 2014 yılında görülen ve kestane ağaçlarında yüzde 80 verim düşüklüğüne sebep olan gal arısına karşı biyolojik mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Değişik ülkelerde başarı ile kullanılan ve hayatını sadece bu zararlı üzerinde sürdürdüğü bilinen "torymus sinensi" isimli parazitoid böceğin Yalova'nın Gacık köyünde üretildiğini anlatan Arif Can, "Çınarcık ilçesinde, Bursa'da Cumalıkızık, Fidyekızık, Zeyniler ve Uludağ çevresinde kestane ormanlarına bu böceklerden salındı. Kontrollerde 2015 yılı ilkbaharında deneme salımı yapılan parazitoidlerin larvalarının bulunması, yapılan biyolojik mücadelenin başarısı için ümit vericidir. 2015 yılında 4 bin 500, 2016 yılında ise 4 bin 224 parazitoid ormana salındı” dedi.

Burak Türker