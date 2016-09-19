Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Çevre
  •  » İtalya'dan gelen katil arılara karşı ormanlara böcek salındı

İtalya'dan gelen katil arılara karşı ormanlara böcek salındı

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Uludağ eteklerindeki kestane ağaçlarına zarar veren katil gal arılarıyla biyolojik mücadele başlattı.

İtalyadan gelen katil arılara karşı ormanlara böcek salındı

19 Eylül 2016 17:30

Uludağ’da kestane ormanlarına zarar veren ve İtalya’dan geldiği tespit edilen gal arılarına karşı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yalova'nın Gacık köyünde biyoloji mücadele laboratuarı kuruldu. Gal arısını yiyerek yok eden böcekler bu laboratuarda üretilerek ormanlara salındı. Orman Bölge Müdürü Arif Can, “Biz orman teşkilatı olarak vatandaşlarımızın hassasiyetinden memnuniyet duyuyoruz. Mücadele çalışmalarına devam ediyoruz. Kestane gal arısıyla mücadelede biyolojik mücadele yöntemini tercih ediyoruz. Bu maksatla kestane gal arısını yok eden faydalı böceği laboratuarımızda üreterek ormanlara salıyoruz. Kestane ağacından meydana gelen kurumaların sebebi gal arısından çok dal kanseri. Ancak kestane gal arısı da bir o kadar tehlikeli. Türkiye’de ilk defa 2014 yılında görülen ve kestane ağaçlarında yüzde 80 verim düşüklüğüne sebep olan gal arısına karşı biyolojik mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Değişik ülkelerde başarı ile kullanılan ve hayatını sadece bu zararlı üzerinde sürdürdüğü bilinen "torymus sinensi" isimli parazitoid böceğin Yalova'nın Gacık köyünde üretildiğini anlatan Arif Can, "Çınarcık ilçesinde, Bursa'da Cumalıkızık, Fidyekızık, Zeyniler ve Uludağ çevresinde kestane ormanlarına bu böceklerden salındı. Kontrollerde 2015 yılı ilkbaharında deneme salımı yapılan parazitoidlerin larvalarının bulunması, yapılan biyolojik mücadelenin başarısı için ümit vericidir. 2015 yılında 4 bin 500, 2016 yılında ise 4 bin 224 parazitoid ormana salındı” dedi. 

Burak Türker


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ÇEVRE VİDEO GALERİ
ÇEVRE FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 33°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!