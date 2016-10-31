İtalya'da dün sabah meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmazken, 30 kadar yaralı hastanelere sevk edildi. 24 Ağustos'ta yaşanan 6 şiddetindeki depremin ardından halkın teyakkuzda olması sayesinde son depremi can kaybı olmadan atlatan İtalya'da şimdi gündem evlerini kaybedenlerin durumu ve kentlerin yeniden inşası. 30-40 bin civarında kişinin deprem nedeniyle evsiz kaldığı tahmin edilirken, 15 bin kişi daha güvenli bölgelerde otel ve benzeri yapılara yerleştirildi. Evsiz kalanların sayısının 100 bine ulaşmasından korkuluyor.

Depremin merkez üssü Norcia'da ise vatandaşlar kentten ayrılmak istemiyor. Dün bin kadar Norcia sakini Transimeno Gölü yakınlarındaki otellere yerleştirilirken, bir kısmı kentte kurulan çadırlarda ve arabalarda kalıyor. Sabah saatlerinde kentin spor merkezinde toplanan halk, belediye başkanından kente termik çadırların getirilmesini istedi. 24 Ağustos depreminden sonra kurulan çadırların kaldırılmasına tepki gösteren Norcia halkının çoğunluğu hayvancılıkla uğraşıyor.

Dün gece sıcaklığın 2 dereceye kadar düştüğünü ve kaldığı çadırda jeneratör sadece bir tane ısıtıcıyı destekleyebildiği için çok üşüdüklerini belirten Sergio İussi, yıkılan evinin önünde, "Gene de ben buradan uzaklaşamam. Burada doğdum, burada büyüdüm, buraya bağlıyım. Evimden uzaklaşmak istemiyorum ve mümkün olduğu kadar eşyamı kurtarmak istiyorum. Termik çadır gelmezse konteyner veya karavan almayı deneyeceğim" dedi.

Depremde evi zarar görmeyen ve yeni doğmuş bebeği ile evinden ayrılmak istemeyen bir İtalyan ise, dün gece yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle bir süreliğine kendilerine sağlanan otellerde konaklayacağını belirterek, "Biri bir aylık iki çocuğum var. Eşimle beraber ev hasar görmediği için dün burada kalmayı denedik. Ben burada doğdum ve burada çalışıyorum. O nedenle burada kalmak için bir şans verdik ama gece boyunca sarsıntılar devam etti. Bu nedenle şimdilik gitmeye karar verdik" diye konuştu.

Bu arada ülkede 30 Ekim gecesi 700'den fazla irili ufaklı sarsıntı olurken, en şiddetli artçılar sabah yerel saatle 04.27 ve 08.05'de 4,2 şiddetinde gerçekleşti.