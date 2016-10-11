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İtalyan devi Milan yeni başkan arayışında

Bir süre önce hisseleri Çinlilere satılan Milan yeni başkan arayışında.

İtalyan devi Milan yeni başkan arayışında

11 Ekim 2016 14:38

İtalya'nın köklü ekiplerinden Milan'ın sahibi Silvio Berlusconi kulübün hisselerini kısa süre önce Çinlilere satmıştı. Ülkenin en köklü kulüpleri arasında yer alan Milan şimdi yeni başkan arayışında. Kulübe yakınlığı ile bilinen spor gazetesi La Gazetta dello Sport, yeni başkanın Çin'den olabileceğini yazdı. Haberde yönetimde dört üst düzey yöneticinin Çinli olduğu hatırlatılırken, yeni başkanın 20 Kasım'da oynanacak Milan-Inter maçına kadar belirlenmesi için çalışıldığı yazıldı.

80 yaşındaki Silvio Berlusconi, ekonomik sıkıntı ve borçlar nedeniyle Milan'ı Çinlilere satmak zorunda kalmıştı. 

Sabri Kalkar

Etiketler: başkan arayışı, milan


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