İtalyan futbolunun önde gelen isimlerinden olan 62 yaşındaki Marco Tardelli’nin biyografisi, kızı Sara tarafından kitaplaştırıldı.

1982 Dünya Kupası finalinde Batı Almanya’ya karşı İtalya’nın 2. golünü atarak efsaneleşen ve gol sevinciyle hafızalara kazınan Marco Tardelli’nin hayatının anlatıldığı kitap, başkent Roma’nın kürekteki ünlü ve köklü kulübü Circolo Canottieri Aniene’de tanıtıldı.

Tardelli, kitapta meşhur gol sevincine de değinerek, o an 7 saniye boyunca bağırdığını ve en çok yapmayı sevdiği şeyi yaptığını, koştuğunu söyledi.

Tanıtıma, İtalyan sporunun bir numaralı ismi olan Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago, Tardelli’nin takım arkadaşı da olan efsanevi kaleci Dino Zoff’un da aralarında bulunduğu İtalyan spor dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Tardelli’yi mutlu gününde, İtalyan Spor Yazarları Derneği Roma Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olan dostu Dündar Keşaplı da yalnız bırakmadı. Keşaplı, dostuyla eski günleri yad ederken, kitaptan dolayı hem kızını hem de kendisini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. İkili daha sonra bir diğer efsane Dino Zoff'u da aralarına alarak birlikte fotoğraf çektirdi.

