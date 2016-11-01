Beşiktaş ile Napoli arasına oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için İstanbul’a gelen İtalyan taraftarlar havalimanında yaşattıkları gerginliğin ardından metro durağında da ortalığı birbirine kattı. Şirinevler Metro İstasyonu’na gelen İtalyan holiganlar burada Beşiktaş taraftarı ile karşılaştı. İki taraftar grubu arasındaki sözlü tartışma daha sonra yumruklaşmaya dönüştü. Şirinevler Metro Durağı’nın merdivenlerinde yaşanan yumruklaşmanın ardından bazı taraftarlar yaralanırken, metroyu kullanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan kavga ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Metro durağındaki yumruklaşma sonrası taraflar birbirlerine bayrak sopalarıyla vurması, ardından güvenliğin araya girmesi ve bazı İtalyan holiganların çıkışa doğru koşması görüntülere yansıdı.