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İtalyan holiganlar, Beşiktaş taraftarına saldırdı

Beşiktaş ile Napoli arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bir grup Napoli taraftarı maça gitmek için metroyu kullandı. Şirinevler metrosunda Beşiktaş taraftarlarına sataşan İtalyan holiganlar ortalığı birbirine kattı.

İtalyan holiganlar, Beşiktaş taraftarına saldırdı

01 Kasım 2016 23:01
İtalyan holiganlar, Beşiktaş taraftarına saldırdı - Tıkla İzle

Beşiktaş ile Napoli arasına oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını izlemek için İstanbul’a gelen İtalyan taraftarlar havalimanında yaşattıkları gerginliğin ardından metro durağında da ortalığı birbirine kattı. Şirinevler Metro İstasyonu’na gelen İtalyan holiganlar burada Beşiktaş taraftarı ile karşılaştı. İki taraftar grubu arasındaki sözlü tartışma daha sonra yumruklaşmaya dönüştü. Şirinevler Metro Durağı’nın merdivenlerinde yaşanan yumruklaşmanın ardından bazı taraftarlar yaralanırken, metroyu kullanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan kavga ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Metro durağındaki yumruklaşma sonrası taraflar birbirlerine bayrak sopalarıyla vurması, ardından güvenliğin araya girmesi ve bazı İtalyan holiganların çıkışa doğru koşması görüntülere yansıdı.

Etiketler: beşiktaş, beşiktaş taraftarı, İtalyan holiganlar, kavga, napoli, saldırdı, şirinevler metrosu


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