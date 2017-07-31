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İtalyan medyası, Cengiz'e tam puan verdi

Roma'nın Medipol Başakşehir'den transfer ettiği milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalyan otoritelerden tam not aldı. Ülkenin önemli gazeteleri, genç futbolcunun Juventus karşısında oynadığı futboldan övgüyle bahsetti.

İtalyan medyası, Cengize tam puan verdi

31 Temmuz 2017 11:58

İtalyan devi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, İtalya'ya sallamaya devam ediyor. Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Roma'nın Juventus'la karşı karşıya geldiği mücadelede forma giyen genç futbolcu, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Dzeko'nun golünde de büyük pay sahibi oldu. Oynadığı futbolla İtalyan medyasından tam not alan Cengiz için Corriere dello Sport "Ünder, Roma'yı değiştirdi" başlığını atarken, "Cengiz kritik anda 2 önemli fırsat yakaladı ve Roma'nın beraberlik golünü bulmasını sağladı. Enerjik, dinamik ve başarılı oyunuyla bir kez daha göz dolduran Ünder, Juventus maçındaki performansıyla doğru transfer olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı. Gazete, Cengiz'e 10 üzerinden 7 puan verdi.

"Roma'nın ritmini yükseltti"

Corriere dello Sport'un yanı sıra İtalya'nın diğer büyük spor gazeteleri de Cengiz Ünder'in başarılı performansından bahsetti. La Gazzetta dello Sport, Cengiz'in maçın en başarılı isimlerinden birisi olduğunu belirterek, "Girişken ve herkesi hayrete düşüren başarılı oyunu maçta farkını ortaya koydu. Doğru bir transfer seçimi olan Cengiz, Roma'nın ritmini de yükselten isim oldu. Genç futbolcu, Juventus savunmasına zor anlar yaşattı" ifadelerini kullandı. Tuttosport ise, "Sahanın her yerinde görülen isimdi. Büyük yetenek, Roma'nın beraberliği sağlayan golü atmasında önemli bir rol oynadı" değerlendirmesini yaptı. 


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