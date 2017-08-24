İtalyan Paolo Veneri düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu

Yanında tercümanı ile Sandıklı İlçe Müftülüğüne gelen Paolo Veneri için İlçe Müftüsü Davut Çalışkan ihtida töreni düzenledi. Müslümanlığa ilk adımlarını atan Paolo Veneri, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslümanlığı kabul eden Paolo Veneri burada Fatih ismini kullanacağını, Sandıklı'da Müslüman olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu, gerçekleştirilen tören ile hem Müslüman hem Sandıklılı olduğunu dile getirerek, "Törende hazır bulunan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’e, İlçe Müftüsü Davut Çalışkan’a ne kadar teşekkür etsem azdır" ifadelerini kullandı.

Müslümanlığı seçen Fatih’in şahitliğini Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Ahmet Nayan yaptı. İhtida belgelerini imzalayan Başkan Mustafa Çöl, Müslüman olarak Fatih ismini alan kişiye hayırlı olsun dileklerinde bulunarak kısa bir açıklama yaptı.

Başkan Çöl yaptığı konuşmada, “Değerli büyüğümüze İslamiyeti seçtiği için tebrik ediyorum Allah bu yoldan ayırmasın inşallah. Önce Müslüman sonra Sandıklılı yaptığımız isminide Fatih olarak değiştiren abimizin gösterdiği bu gayret bizleri de ziyadesiyle heyecanlandırdı ve mutlu etti. Hayırlı olsun” dedi.

İhtida töreninin akabinde İlçe Müftüsü Davut Çalışkan tarafından, Müslümanlığı seçen Fatih'e Müslüman olduğuna dair İhtida Belgesi, Kuran-ı Kerim, İslamiyet Rehberi, Peygamber Efendimizin Hayatının anlatıldığı kitaplar ile seccade hediye edildi.

Ali Bayar