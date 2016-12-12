Cumhurbaşkanı Mattarella ve Gentiloni arasında gerçekleşen 50 dakikalık görüşmenin ardından alınan karar halka açıklandı. Gentiloni de kendisini bu göreve layık gördüğü için Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederek görevi kabul etti. Parlamentonun her iki kanadında en çok sandalye sayısına sahip olmasına karşın Gentiloni’nin partisi Demokrat Partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu bulunmuyor. Bu nedenle Gentiloni, muhalefet partilerini sorumluluk paylaşımına davet ederken, vakit kaybetmeden partilerle hükümet için istişarelere başladı.

Gentiloni, 31 Ekim 2014’te Federica Mogherini’nin AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi olmasıyla onun yerine Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

Böylece İtalya’da Başbakan Matteo Renzi’nin 4 Aralık’taki tarihi anayasa referandumun sonrası istifa etmesinin ardından ortaya çıkan siyasi belirsizlik giderilmiş oldu.