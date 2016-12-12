Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » İtalya’nın yeni başbakanı belli oldu

İtalya’nın yeni başbakanı belli oldu

İtalya’da Başkan Matteo Renzi’nin istifa etmesinden sonra, Cumhurbaşkanı Mattarella yeni hükümeti kurma görevini Paolo Gentiloni’ye verdi.

İtalyanın yeni başbakanı belli oldu

12 Aralık 2016 12:31
İtalya’nın yeni başbakanı belli oldu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Mattarella ve Gentiloni arasında gerçekleşen 50 dakikalık görüşmenin ardından alınan karar halka açıklandı. Gentiloni de kendisini bu göreve layık gördüğü için Cumhurbaşkanı’na teşekkür ederek görevi kabul etti. Parlamentonun her iki kanadında en çok sandalye sayısına sahip olmasına karşın Gentiloni’nin partisi Demokrat Partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu bulunmuyor. Bu nedenle Gentiloni, muhalefet partilerini sorumluluk paylaşımına davet ederken, vakit kaybetmeden partilerle hükümet için istişarelere başladı.

Gentiloni, 31 Ekim 2014’te Federica Mogherini’nin AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi olmasıyla onun yerine Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

Böylece İtalya’da Başbakan Matteo Renzi’nin 4 Aralık’taki tarihi anayasa referandumun sonrası istifa etmesinin ardından ortaya çıkan siyasi belirsizlik giderilmiş oldu.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç