İtalyan nüfus müdürlüğünün 2015 yılı verilerine göre İtalya'dan yurtdışına göç her yıl artış gösteriyor. Yurtdışına gitmeyi tercih edenlerin önemli çoğunluğunu ise gençler oluşturuyor. Migrantes Vakfı'nın bir raporla açıkladığı verilere göre olarak kendini yurtdışı ikametli olarak kaydettiren İtalyan vatandaşı sayısı 2015 yılında bir önceki seneye oranla yüzde 6.2 artarak 107.529'a ulaştı. Verilere göre İtalya dışında yaşamayı tercih edenlerin yüzde 36.7'sini 18-34 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor. İtalyan göçmenlerin en çok tercih ettiği ülke ise Almaya oldu.

Veriler 2006 yılıyla karşılaştırıldığında son 10 yıl içinde İtalya'dan ayrılarak şansını başka ülkelerde denemek isteyenlerin oranının yüzde 54.9 arttığı ortaya çıkıyor. 2016 Ocak ayı itibariyle 4.8 milyon İtalyan, ülkesi dışında ikamet ediyor. Bu da her 12 İtalyan vatandaşından birinin ülkesi dışında yaşamayı tercih ettiği anlamına geliyor.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella konu hakkında yaptığı açıklamada “Gençlerimiz serbestçe yurtdışına gidebilmeli, aynı şekilde de istedikleri zaman İtalya'ya çalışmak için dönebilmeli, edindikleri tecrübe ve bilgi birikimlerini taşıyabilmeliler” ifadesini kullandı. Mattarella, İtalyan göçmenlerin eskiye nazaran daha farkı sosyo-ekonomik ve yaş grubu özelliklere sahip olduğunun altını çizerek “Akım artıyor. Bu da bazen bilgi ve tecrübelerin serbestçe dolaşmasından ziyade bir fakirleşmeyi ortaya koyuyor” diyerek beyin göçüne işaret etti.

Burak Ortahamamcılar