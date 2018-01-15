itelligence’ın yeni satış direktörü Fatih Irak oldu

İş uygulamaları alanında dünyanın önemli yazılımlarından SAP’nin 24 ülkede faaliyet gösteren ve SAP ekosisteminde yer alan en büyük uluslararası iş ortaklarından biri olan itelligence’ın satış süreçlerinden sorumlu direktörü Fatih Irak oldu. 1 Ocak itibarıyla yeni görevine başlayan Irak, son 3 yıldır itelligence’da tüm sektörel satışlardan sorumlu departman yöneticisi görevini 'Head of Industry Sales' pozisyonunda üstlendi ve Türkiye ofisinin son yıllardaki göze çarpan hızlı büyümesinde önemli bir rol oynadı. ERP, CRM, e-ticaret, analitik & bulut çözümlerinin yanı sıra dijital dönüşüm ve inovasyon gibi birçok alanda 8 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Irak, yeni görevinde itelligence’ın Türkiye ve bölgesel tüm satış süreçlerinden sorumlu olacak.

Kariyeri boyunca 25 farklı sektörde gerçekleştirilen proje satışlarında, SAP teknoloji ve yeniliklerinden endüstri bazlı müşteri ihtiyaçlarına kadar pek çok farklı alanda yetkinleşen Fatih Irak, itelligence bünyesinde 5 yıl üst üste gösterdiği olağanüstü satış performansı ve oluşturduğu satış ekiplerinin başarısıyla öne çıktı. Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Irak; itelligence’da kariyer basamaklarını hızla tırmanarak sırasıyla çözüm yöneticisi, sektör satış yöneticisi ve endüstri satışları grup yöneticisi unvanlarıyla görevini sürdürdü.